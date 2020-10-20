رفع 45 طن مخلفات ناتج إزالات ومخلفات شجرية في حملة نظافة بسفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، حملة إدارة البيئية بالتعاون مع إدارات النظافة والمتابعة الميدانية لرفع ناتج الإزالات في عدد من مناطق المدينة.

وأوضحت "رئيس المدينة"، أنه تم رفع 33 طن مخلفات مباني ناتجة عن إزالة نفذتها الوحدة المحلية للمدينة، كما تم رفع 12 طن مخلفات شجرية، وقمامة بنفس الموقع بمنطقة تقسيم زمزم أمام منطقة الثلاجة بمعرفة.

ووجهت "المغربي" بضرورة المرور على الشوارع والأحياء لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على أملاك الدولة.

ولفت إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.