 المحكمة الأمريكية العليا تقبل طلبات استئناف ترامب بشأن السياج الحدودي مع المكسيك - بوابة الشروق
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المحكمة الأمريكية العليا تقبل طلبات استئناف ترامب بشأن السياج الحدودي مع المكسيك

رويترز
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:53 ص

وافقت المحكمة الأمريكية العليا، على النظر في طلبي استئناف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعلقان بالسياسات على الحدود المكسيكية.

وأعلنت المحكمة العليا يوم الاثنين، قبولها لقضايا تتعلق باستخدامه أموالا من وزارة الدفاع في بناء السياج الحدودي، وبمطلبه أن يبقى الساعون للجوء في المكسيك لحين البت في حالاتهم.

وهاتان القضيتان قد تتوارى أهميتهما في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر والتحركات لإهمال السياسات المتنازع عليها.

ولكن في حال فوز ترامب وجاءت الأحكام في صالحه، فإن ذلك سوف يدعم سلطة إنفاقه على المدى الطويل وإحكامه السيطرة على الحدود.

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