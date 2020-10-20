حمدوك يشكر ترامب على تطلعه لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وقال حمدوك - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إن هذا التصنيف كلف السودان وأضر به ضرراً بالغاً، معربا عن التطلع إلى إخطار الكونجرس الأمريكي رسميا بذلك.

وكان ترامب، قال في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين: "وافقت حكومة السودان الجديدة - التي تحرز تقدما كبيرا - على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، وبمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان".

وقال رئيس وزراء السودان إن "هذه التغريدة وهذا الإخطار - الذي سوف يُرسل - هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني".

وأضاف أن السودان يقترب من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام البائد، مؤكدا أن الشعب السوداني شعب محب للسلام ولم يكن أبداً يوماً مسانداً للإرهاب.