الحاجز المرجاني العظيم يفقد أكثر من نصف شعبه المرجانية

انخفضت الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم - وهو أكبر نظام للشعب المرجانية في العالم - بأكثر من 50 في المائة.

والحاجز يمتد على طول 2300 كيلومتر بالساحل الغربي الاسترالي، ويحتوي على ما بين 300 و 400 نوع من المرجان.

ويقول باحثون إن الحاجز المرجاني العظيم، يضم مجموعة من الشعاب المرجانية النابضة بالحياة والملايين من الشعاب المرجانية الصغيرة، بالإضافة إلى العديد من الشعاب الكبيرة.

وحسب موقع ScienceAlert المختص بالعلوم، فإن ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي في أوائل عام 2020، هو السبب الرئيسي في اضطراب الشعاب المرجانية.

وينقل الموقع عن باحثين في العلوم البحرية قولهم "إذا لم نخفض انبعاثاتنا بحلول نهاية القرن، فإن عملية الانخفاض ستستمر مالم يحدث أي تغيرات جذرية للتغيير من آثار المناخ".

وقال الباحثون إن وفرة الشعاب المرجانية انخفضت بشكل حاد في جميع أحجام مستعمرات الشعاب في الحاجز المرجاني، وجميع الأصناف المرجانية، وكانت هذه التغييرات أكثر وضوحًا في المناطق الشمالية والوسطى من الحاجز المرجاني العظيم.

ويقول عالم الأحياء البحرية تيري هيوز: "لقد اعتدنا على الاعتقاد بأن الحاجز المرجاني العظيم محمي بحجمه الهائل، لكن نتائجنا تظهر أنه حتى أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم يتمتع بحماية جيدة نسبيًا، يتعرض للخطر بشكل متزايد".

وقال هيوز لصحيفة الجارديان: "أعتقد أنه إذا كان بإمكاننا التحكم في التدفئة في مكان ما بين 1.5-2 درجة مئوية فسنظل لدينا شعاب مرجانية".

ويعد فقدان المستعمرات المتوسطة والكبيرة من الشعاب أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التكاثر ومنع الشعاب المرجانية الأكبر والأقدم سنًا من تجديد عمليات التبويض.