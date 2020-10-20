ألمانيا ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بالاتفاق الموقع بين البحرين وإسرائيل أمس الأحد على إقامة علاقات دبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نرحب بالاتفاق الموقع في المنامة أمس لإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف المتحدث أنه "من الجيد أن يتم تجسيد هذه الخطوات التاريخية التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كونها من أجل السلام المستدام في المنطقة"، مؤكدًا أهمية أن تؤدي هذه التطورات أيضًا إلى نشوء ديناميكية لعملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط.

وتابع المتحدث: "نواصل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين والعرب الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين"، مشددًا على التزم ألمانيا والاتحاد الأوروبي بهدف حل الدولتين المتفاوض عليه كأساس لسلام عادل ودائم.