قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد تصنيفها متوسط الشدة، مؤكدة أن الموجة لن يكون بها مشاكل أو أماكن تتعرض لخطورة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا الأماكن التي تتعرض لأمطار غزيرة، قائلة إن الشبورة خفيفة لا تعيق حركة المرور والسفر.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار في الطقس بدأت من اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، قائلة إن الأمطار تمتد لمناطق من الوجه البحري ككفر الشيخ والبحيرة، بدءًا من الخميس.

وذكرت أن كمية الأمطار تكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري يوم الأحد المقبل، مضيفة أنها خفيفة إلى متوسطة على القاهرة يوم الخميس.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن الأمطار يصحبها انخفاضًا في درجات الحرارة بدءًا من الخميس إلى الأحد، وخاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، ناصحة الأطفال ارتداء ملابس خريفية لتجنب الإصابة بنزلات البرد.