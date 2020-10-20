أفغانستان واليونان تبحثان أوضاع اللاجئين الأفغان

بحث نائب وزير الخارجية الأفغاني للشؤون السياسية ميرواس ناب، اليوم الثلاثاء، مع وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتراخي، أوضاع اللاجئين الأفغان في اليونان.



وركز الجانبان، خلال اللقاء، على وضع اللاجئين في اليونان وبشكل خاص في جزيرة ليسبوس، واتفقا على دمج اللاجئين الأفغان في المجتمع اليوناني من خلال زيادة برامج التدريب المهني في أقرب وقت ممكن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.



كما أكد الجانبان ضرورة زيادة الدعم القانوني للاجئين، واتفقا على الهجرة الشرعية للأفغان إلى اليونان.



ووقعت اليونان وأفغانستان خلال الزيارة اتفاقية تعاون ثنائي.