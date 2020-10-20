صالة مزادات تاريخية تعرض حانة هتلر للبيع

عرضت صالة مزادات أليكزاندر التاريخية، حانة مميزة لهتلر زعيم النازية للبيع؛ ما أثار جدلا بخصوص بيع المقتنيات النازية بين الأشخاص فى سوق المزادات.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن الحانة كروية الشكل مصنوعة من الألومنيوم مزودة بـ5 مقاعد لتناول المشروب، بينما كانت الحانة جزءا من يخت غريل أفيزو الخاص بهتلر.

وذكرت صالة المزادات، أن البيع يتم من طرف شخص مجهول صفته، إنه ابن صديق صاحب المرفأ الذى تم تحطيم اليخت فيه عام 1951 فى نهر ديلوير الأمريكى.

ويحق للمشترين مشاهدة واستعراض الحانة قبل شرائها فى موقعها بميريلاند الأمريكية.

وتم بناء اليخت عام 1934، ليستخدم فى الأغراض الترفيهية الخاصة بهتلر، قبل أن يتم إدخاله فى الحرب العالمية الثانية عام 1945؛ ليختص فى زراعة الألغام البحرية، وكان آخر ما دخل فى سجل اليخت بتاريخ 2 مايو عام 1945، هو تنكيس العلم على صارى اليخت حزنا على مقتل هتلر انتحارا.

وبحسب صالة المزادات، فقد تسلمت البحرية البريطانية اليخت بعد مقتل هتلر، ومن ثم تنقل بين عدة مُلاك، كان آخرهم الملك فاروق فى مصر عام 1947، والذى تراجع عن شراؤه فى آخر لحظة حين قام بعض أعدائه بتفخيخه فى محاولة لاغتياله على ما يبدو.