عائلة صائب عريقات: وضعه الصحي مستقر وما زال في العناية المركزة

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أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر.
وأضافت العائلة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن عريقات ما زال في العناية المركزة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.