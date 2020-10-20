عائلة صائب عريقات: وضعه الصحي مستقر وما زال في العناية المركزة

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أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر.

وأضافت العائلة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن عريقات ما زال في العناية المركزة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.