 عائلة صائب عريقات: وضعه الصحي مستقر وما زال في العناية المركزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عائلة صائب عريقات: وضعه الصحي مستقر وما زال في العناية المركزة

صائب عريقات
صائب عريقات
رام الله - أش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:52 ص

أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر.

وأضافت العائلة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن عريقات ما زال في العناية المركزة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.


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