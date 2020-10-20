عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد توقيع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إن التطرف والإرهاب مازالا تهديدا ماثلا أمام العالم، مؤكدًا في كلمته خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي الأمريكي: «مصممون على تعزيز وتطوير العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة».

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة عميقة، مؤكداً أن الشراكة مع الإمارات تشمل السياسة ومحاربة الإرهاب والاقتصاد.

وأضاف بومبيو أنه ستتم مناقشة التطورات في ليبيا واليمن خلال الحوار الاستراتيجي مع الإمارات، متابعًا: «سنعمل مع الإمارات على مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية».