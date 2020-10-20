محمود محي الدين: استثمارات الدولة المساندة للقطاع الخاص حيوية خلال هذه المرحلة

قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن دور الدولة واستثماراتها العامة المُسَانِدة للقطاع الخاص حيوي في هذه المرحلة، مؤكدًا أهمية اختيار قطاعات بعينها التي تحفز القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف محي الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن التوقعات الاقتصادية الدولية قبل شهر من الآن تنبأت بالانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 5%، لافتًا إلى وجود قدر من التحسن الطفيف في هذا النمو بعد المراجعة.

وأشار إلى أن المهم خلال المرحلة الحالية هو الاقتصاد الوطني والمحلي، قائلًا إن إمكانية القيام بالسياسات الاقتصادية المحلية لتقليل الخسائر، الأمر الهام في المرحلة المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الدولة عليها أن تقدم برنامجًا مستمرًا؛ لمساندة النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وزيادة التشغيل، والدفع بالاستثمارات كما هو قائم بالبنية الأساسية.