الخارجية الروسية: لا أدلة على تسميم نافالني في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن معطيات تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تحتوي على أدلة تدعم المزاعم بشأن تعرض المدون الروسي أليكسي نافالني لتسميم متعمد.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن التقرير المغلق الذي أعدته المنظمة بناء على تحاليل نافالني المأخوذة في مستشفى "شاريتيه" الألماني، والذي بادرت ألمانيا إلى نشره، حذفت المنظمة منه بطلب من برلين، "معلومات أساسية تخص أنواع المواد ذات الصلة وتركيبتها الكيميائية وخواصها".

وتابعت الوزارة، أن غياب هذه المعلومات يدل على أن "التصريحات عن تسميم المدون المتعمد تبقى أحكاما مجردة من أي قاعدة من الأدلة".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الحجج التي قدمها الجانب الألماني بهذا الصدد على أنها محض شكلية يراد منها تبرير رفض برلين الإجابة على طلبات إحاطة متكررة من قبل أجهزة الأمن الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن غياب المعطيات المذكورة يجعل من المستحيل إتمام التحقيق الأولي الذي بدأته الأجهزة الروسية بغية تحديد عناصر جريمة محتملة في قضية نافالني وفتح ملف جنائي في حال إثبات ارتكابها.