 رئيس الوزراء الكندي: المعركة ضد كورونا لم تنته بعد ويجب اتباع الإرشادات المحلية والإقليمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 9:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الكندي: المعركة ضد كورونا لم تنته بعد ويجب اتباع الإرشادات المحلية والإقليمية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:08 م

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، "إن المعركة ضد فيروس كورونا لم تنته بعد، وإنه مع تفاوت معدلات الإصابة حسب المنطقة والإقليم، يحث جميع الكنديين على اتباع الإرشادات المحلية والإقليمية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الكندي للصحفيين.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الصحة الفيدراليين قالوا إنه نشاط آمن نسبيا، إلا أن مسؤولي الصحة العامة في النقاط الساخنة في أونتاريو - بما في ذلك أوتاوا - نصحوا بالحرص وعدم المخاطرة مع انتشار الجائحة.

وفي سياق متصل، سجلت كندا اليوم /الثلاثاء/ 1609 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 203046 حالة، و9792 حالة وفاة.

وسجلت مقاطعة أونتاريو الرئيسية 821 حالة إصابة جديدة اليوم، ليصل العدد الإجمالي في المقاطعة إلى 65896 حالة، كما سجلت مقاطعة كيبيك 877 حالة إصابة بالفيروس، بجانب 12 حالة وفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك