رئيس الوزراء الكندي: المعركة ضد كورونا لم تنته بعد ويجب اتباع الإرشادات المحلية والإقليمية

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، "إن المعركة ضد فيروس كورونا لم تنته بعد، وإنه مع تفاوت معدلات الإصابة حسب المنطقة والإقليم، يحث جميع الكنديين على اتباع الإرشادات المحلية والإقليمية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الكندي للصحفيين.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الصحة الفيدراليين قالوا إنه نشاط آمن نسبيا، إلا أن مسؤولي الصحة العامة في النقاط الساخنة في أونتاريو - بما في ذلك أوتاوا - نصحوا بالحرص وعدم المخاطرة مع انتشار الجائحة.

وفي سياق متصل، سجلت كندا اليوم /الثلاثاء/ 1609 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 203046 حالة، و9792 حالة وفاة.

وسجلت مقاطعة أونتاريو الرئيسية 821 حالة إصابة جديدة اليوم، ليصل العدد الإجمالي في المقاطعة إلى 65896 حالة، كما سجلت مقاطعة كيبيك 877 حالة إصابة بالفيروس، بجانب 12 حالة وفاة.