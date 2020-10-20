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الجزائر تسجل 223 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:51 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 54 ألفًا و839 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل ثمانِ حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1873.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 131 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 38 ألفًا و346.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 40 مليون إصابة.

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