 وزير الصحة الإسباني: الحكومة تدرس فرض قيود عامة جديدة لاحتواء تفشي كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 9:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الإسباني: الحكومة تدرس فرض قيود عامة جديدة لاحتواء تفشي كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 8:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 8:59 م

أعلن وزير الصحة الإسباني، سالفادور سيلا، اليوم الثلاثاء، أن حكومة البلاد تدرس فرض قيود عامة جديدة لاحتواء التفشي بينها حظر ليلي في المناطق الأكثر تضررا.

وتعتبر إسبانيا الدولة الأولى في غرب أوروبا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للحالات الجديدة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 152 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 988322 حالة مقابل 974449 حالة في إحصائية أمس الاثنين، موضحة أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 5.3 ألف مصاب بينما تم رصد الحالات الجديدة الأخرى في وقت سابق من الأسبوع لكنه تم إدراجها في البيانات الرسمية اليوم فقط.

وأضافت الوزارة أنها رصدت نحو 152 ألف إصابة خلال الأسبوعين الماضيين منها حوالي 80 في الأسبوع الأخير.

كما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة في إسبانيا 34210 حالة، بينها 553 حالة تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك