وزير الصحة الإسباني: الحكومة تدرس فرض قيود عامة جديدة لاحتواء تفشي كورونا

أعلن وزير الصحة الإسباني، سالفادور سيلا، اليوم الثلاثاء، أن حكومة البلاد تدرس فرض قيود عامة جديدة لاحتواء التفشي بينها حظر ليلي في المناطق الأكثر تضررا.

وتعتبر إسبانيا الدولة الأولى في غرب أوروبا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للحالات الجديدة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 152 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 988322 حالة مقابل 974449 حالة في إحصائية أمس الاثنين، موضحة أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 5.3 ألف مصاب بينما تم رصد الحالات الجديدة الأخرى في وقت سابق من الأسبوع لكنه تم إدراجها في البيانات الرسمية اليوم فقط.

وأضافت الوزارة أنها رصدت نحو 152 ألف إصابة خلال الأسبوعين الماضيين منها حوالي 80 في الأسبوع الأخير.

كما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة في إسبانيا 34210 حالة، بينها 553 حالة تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.