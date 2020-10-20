«ريكيت بينكيزر» للسلع الاستهلاكية تتوقع حدوث أسرع نمو في إيراداتها خلال 10 أعوام

توقعت شركة "ريكيت بينكيزر" للسلع الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، حدوث أسرع نمو في إيراداتها خلال 10 أعوام على الأقل، حيث تستفيد الشركة المصنعة لمطهر "ليزول" المعروف، من معايير النظافة الاعلى حاليا في ظل تفشي وباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الشركة قولها اليوم الثلاثاء، إن المبيعات يجب أن تزيد هذا العام بمعدل منخفض من رقمين، على أساس المثل بالمثل. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى حدوث نمو مرتفع من رقم واحد.

وقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 8ر2 بالمئة.

ويشار إلى أن وباء كورونا يتسبب في اتباع المستهلكين حول العالم لعادات جديدة، تعمل على تحقيق استفادة لـ"ريكيت" بشكل عام.

وقد ارتفعت مبيعات منتجات النظافة بنسبة 20 بالمئة خلال الربع الثالث من العام، حيث قدمت الشركة منتجاتها من المنظفات في 19 سوقا جديدا هذا العام.

في الوقت نفسه، شهدت الشركة نموا في مبيعات الفيتامينات والمكملات الغذائية.