مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي تدعو لدعم القارة

ألقت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي، الكلمة الرئيسية في الاحتفالية التي أقامتها مدينة مانشستر البريطانية، وذلك بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على اجتماع الآباء الأوائل للتحرير في إفريقيا.



وقدم الندوة البروفيسير "Khalid Nedvi"، رئيس المعهد العالمي للتنمية "Global Institute for Development"، وبحضور عدد كبير من الأساتذة من الجامعات البريطانية.



وأعربت "أبو زيد"، في كلمتها في الاحتفالية، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، وقالت: لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين في العالم كما تغيرت أشياء كثيرة في أفريقيا، بالفعل تغيرت أشياء كثيرة منذ العام الماضي، كما تغيرت العديد من المبادئ خاصة تلك التي جمعت هذه المجموعة المتميزة من المفكرين والقادة، بينما لم يتغير بعضها بعد.



وأضافت: لقد طرح كل من هؤلاء القادة العظماء أفكارهم واستراتيجياتهم الخاصة فيما يتعلق بكيفية إنهاء استعمار وتنمية إفريقيا، وهذه الأفكار تكمن ورائها العديد من التطورات والاستراتيجيات والسياسات في إفريقيا اليوم.



ودعت إلى دعم القارة في تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى النهوض وتحقيق الرفاهية لكل مواطنيها، وذلك من خلال شراكات بناءة داخل وخارج القارة.



وأوضحت أن روح التحدي والتمسك بالأمل والعمل الجاد رغم المصاعب، هي التي ساعدت إفريقيا على تحرير نفسها من الاستعمار ومن الفصل العنصري، وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي كبير، كما أرست إفريقيا الأسس لوحدتها، من خلال إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، التي أصبحت الاتحاد الإفريقي في عام 2002.



وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلى أن الاتحاد الإفريقي اليوم في طليعة الفكر الإنمائي، ودعم الشراكات لصالح إفريقيا والأفارقة، وأنه يتم دعم هذه الشراكات على أعلى مستوى سياسي في القارة التي تجمع بين الحكومات والهيئات الإقليمية والمجتمع المدني.



وقالت إن هذه هي الروح الكامنة وراء أجندة 2063، ويمكنني أن أقول بثقة إن استراتيجية التنمية لإفريقيا هي مثال لما كان يفكر فيه هؤلاء القادة الأفارقة قبل 75 عامًا.



كما أوضحت التطورات الإيجابية والزخم الجديد والنتائج الباهرة التي بدأت في الظهور في جميع أنحاء القارة، والتي تشمل وجود عدد من الدول الإفريقية في الاقتصادات الأسرع تقدمًا، والمراكز التقنية التي تنتشر في كل مكان في القارة والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في عدد كبير من الدول الإفريقية وبروز الطبقة الوسطى في دول القارة، وتحسين الحوكمة.



وأكدت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الإفريقي أن المشروعات الرئيسية القارية تسير في المسار الصحيح، مشيرة إلى أن التكامل الاقتصادي للقارة الذي تتطلع له شعوبها أصبح الآن في متناول اليد، مضيفة: "طموحنا المشترك وطموح قادتنا والمئات من ملايين الأفارقة، هو التقدم بقوة أكبر وتصميم نحو هذا الأفق".



وأشارت إلى تغيير أفريقيا نظرة العالم السلبية لها وأصبحت مرة أخرى فخر العالم، مردفة: "هذا الأمر لم يحدث بطريقة سحرية أو في غمضة عين بل استغرق عقودًا وتطلبت قرارات وإصلاحات كبيرة وجهود ومدروسة لتحسين مستويات المعيشة وتطوير بلادنا، وأسهمت الإصلاحات المؤسسية في البلدان الأفريقية على وضع القارة على مسارات تجارية واقتصادية وسياسية ثابتة".



وتابعت: "لقد تحولت أفريقيا من مجرد قارة مهمشة في الشؤون الدولية في نهاية الحرب الباردة القرن الماضي إلى أفريقيا الناهضة، التي يتكالب عليها العالم ويسعى لكسب صوتها في المحافل الدولية والعمل مع بلدانها".