 محافظ كفر الشيخ: تلقينا أكثر من 80 ألف طلب تصالح بقيمة 391 مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ: تلقينا أكثر من 80 ألف طلب تصالح بقيمة 391 مليون جنيه

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
محمدنصار
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 3:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 3:31 م

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% إلى 50%؛ ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغت 80 ألفا و436 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 391 مليونا و49 ألف جنيه.

وأكد أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.


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