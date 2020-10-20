محافظ كفر الشيخ: تلقينا أكثر من 80 ألف طلب تصالح بقيمة 391 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% إلى 50%؛ ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغت 80 ألفا و436 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 391 مليونا و49 ألف جنيه.

وأكد أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.