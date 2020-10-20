وزير قطاع الأعمال يبحث مسودة اللائحة الموحدة للشركات

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع ممثلي اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير قطاع الأعمال العام، ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة باسل الحيني وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة المسودة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الوزير عرض عناصر دخل موظفي شركتي التأمين في جداول مقارنة طبقا للائحة الحالية واللائحة الجديدة، وذلك بالنسبة لقطاعي الإنتاج والخدمات المعاونة في كل شركة، وفي سبيل مناقشة البنود التفصيلية شرح الوزير المنطق من ورائها.

وانتهت الأرقام إلى عدم تأثر دخل العاملين في الشركة وزيادة الدخل في الشركة الأخرى، عكس ما أثير داخل أروقة الشركتين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة لشركة إدارة الأصول العقارية، تم التفاهم على ضرورة التوصل لحل مشكلة تدني الدخول بسبب انخفاض أرباحها عن العام السابق.

وأجاب الوزير، خلال الاجتماع، عن العديد من الاستفسارات، وطالب أعضاء اللجان النقابية بضرورة إرسال ملاحظاتهم عن جميع بنود اللائحة مكتوبة، حتى تتمكن الوزارة من تجميع الملاحظات تمهيدا لعمل اللائحة النهائية.