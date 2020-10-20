تعيين محمد العقبي مستشارا لوزير التخطيط لشئون الإعلام

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عملية تسليم وتسلم مهام العمل بالمكتب الإعلامي، حيث سلم رامي جلال المستشار السابق لوزير التخطيط لشئون الإعلام، وعضو مجلس الشيوخ الحالي، مهام العمل بالمكتب الإعلامي إلى محمد العقبي، ليبدأ مهام عمله مستشارًا لوزير التخطيط لشئون الإعلام، وفقًا لبيان الوزارة اليوم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهوري رقم 590 لسنة 2020، بتعيين مائة عضو في مجلس النواب، من بينهم مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

وقالت هالة السعيد وزير التخطيط، إن اختيارات القيادة السياسية تعكس مدى جدية الدولة في ملف تمكين الشباب وإتاحة المزيد من الفرص لهم ليتصدروا المشهد ويشغلوا مواقع صنع القرار، بما يصب في إتجاة تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".

من جانبه، قال رامي جلال "يشرفني أن أشهد عملية تسليم وتسلم منصب المستشار الإعلامي، ويسعدني أن يتولى المنصب أحد الزملاء الأعزاء"، مضيفًا أن وزارة التخطيط بوصفها المسئولة عن عملية التخطيط كان لا بد أن تتفاعل سريعًا مع الأحداث، وتضمن انتقالًا سلسًا وسهلًا للسلطات، بما يحافظ على استمرار سير العمل دون تأثر.

وأضاف جلال، نجحنا في الفترة السابقة، كما وعدنا، في خلق، وتفعيل، وصيانة، وإدامة صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المصرية بشكل عام، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، وذلك عبر بناء استراتيجية إعلامية عامة للوزارة، اعتمدت على المنهج العلمي المُنظم.

بدوره، شكر محمد العقبي هالة السعيد على ثقتها، وأشاد برقي عملية التسليم والتسلم، والتي تؤكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستدعم مساحة كبيرة من الإبداع والعمل والتعاون خلال الفترة القادمة.

وأكد العقبي، أهمية عمل وزارة التخطيط في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، متمنيًا أن يسهم في إحداث إضافة للمكان بالتعاون مع فريق العمل الإعلامي بالوزارة للبناء على ما وصل إليه الملف الإعلامي، بما يليق بحجم وأهمية الوزارة.

يُذكر أن رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حصل على بكالوريوس العلوم، وكذلك ليسانس الآداب، من جامعة الإسكندرية، وهو حاصل على برنامج القيادة المتميزة من كينجزكوليدج لندن، ودبلوم الإدارة العامة من جامعة تشيللي، وماجستير في صناعة الصورة الذهنية من جامعة الإسكندرية. وهو مدرس مساعد بكلية الآداب.

وقدم الاستشارات السياسية والإعلامية لعدد من الحكومات والمؤسسات المصرية والأجنبية، كما مثل مصر في وفود رسمية في أكثر من محفل دولي منها؛ المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لثلاثة أعوام متتالية، والقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي الإماراتية لدورتين، كما ترأس الوفد المصري المرسل للتدريب في العاصمة البريطانية لندن بغرض الإعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واختير في عام 2014، مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا، ومديرًا للمكتب الإعلامى، للاتحاد المدنى الديموقراطى، والذى ضم حينذاك أطيافًا متعددة من التيار المدنى المصرى، كما اختير كذلك من قِبل مؤسسة الأزهر الشريف، عام 2015، ممثلاً عن الشباب، عضوًا في لجنة صياغة وثيقة آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الدينى.

وحصل على العديد من الدورات المتقدمة من الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والجامعة الأمريكية، ومراكز تطوير القدرات بالجامعات، والمعهد القومي للإدارة، بجانب الجامعات المصرية، قدم جلال محاضراته لعدة جهات مثل: البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وأكاديمية أخبار اليوم للتدريب.

وجدير بالذكر أن محمد العقبى، حصل عام 2015 على درجة الدكتوراة، وعمل مدرسًا بكلية الآداب جامعة حلوان.. وشارك فى إعداد عددًا من الدراسات والبحوث لعددٍ من الجهات الدولية والمحليه، كما قدم مجموعة من الأبحاث العلمية المتميزة التى تمت مناقشتها فى عدد من المؤتمرات العلمية.

ظل العقبى محافظًا على مساره العلمى والبحثى بشكل متوازٍ مع العمل الإعلامى الذى بدأه من خلال العمل بالصحافة فى عدة صحف مصرية وعربية، كان آخرها صحيفة الشروق بين عامي 2009 و2013. توجه بعدها إلى صناعة المحتوى والإعدادى التليفزيونى لعدد من البرامج فى الفضائيات المصرية والعربية، لينتقل بعدها إلى تجربة التقديم التليفزيونى عبر التغطيات الإخبارية.

عمل العقبي متحدثًأ رسميًا ومستشارًا إعلاميًا لوزارة التضامن الاجتماعي لثلاث سنوات متتالية، شارك خلالها فى تنظيم عشرات المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، كما شارك فى اللجان النوعية، وعملية تطوير عدد من البرامج التنموية بالوزارة.