إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل بعد اكتشاف جيش الاحتلال لنفق من قطاع غزة

أطلقت قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعتين فقط من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفه عن نفق عابر للحدود تم حفره إلى داخل أراضيه.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخ. ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى جوناثان كونريكوس، أن الجيش حدد في وقت سابق اليوم ما وصفه بأنه "نفق إرهابي" بمساعدة جدار استشعار تحت الأرض.

وكان هذا هو أول نفق من نوعه يصل من غزة إلى إسرائيل يتم اكتشافه منذ أكثر من عام.

ويتم حاليا بناء الجدار تحت الأرض حول قطاع غزة في محاولة لمنع الجماعات المسلحة من حفر ممرات إلى داخل إسرائيل.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن يضع الحاجز البالغ طوله 65 كيلومترا حدا للتهديد الذي استنزف البلدات الحدودية الإسرائيلية، خوفا من خروج مسلحين من تحت الأرض من الأنفاق إلى مجتمعاتهم.

ويتكون الحاجز من خرسانة مسلحة بشبكة معدنية وبه أجهزة استشعار تسمح للسلطات الإسرائيلية باكتشاف ما إذا كان من يحفرون الأنفاق يقتربون من الحاجز.

وقال كونريكوس "الحاجز قدم الإشارة الملائمة والتي سمحت لقواتنا بتحديد موقعه.. في الايام المقبلة سنقوم بتحييد النفق".

وأضاف الجيش أن النفق الذي وصل إلى إسرائيل بدأ من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش إن النفق، المعزز بالخرسانة، عبر بعشرات الأمتار إلى داخل إسرائيل لكنه لم يعبر حاجز المزود باجهزة استشعار ولم يشكل بعد أي تهديد للمستوطنات المجاورة. وأضاف أن النفق تحت سطح الأرض بعشرات الأمتار.

وقال كونريكوس إن النفق لم يعمل بعد. وقال "وفقا لتقييمنا المبدئي الأولي للغاية، يمكننا أن نستنتج أن الهدف كان التوغل أكثر إلى داخل إسرائيل".

وأوضح المتحدث أن الجيش لم يعرف بعد الجهة التي تقف وراء بناء النفق.