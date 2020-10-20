 مصرع 17 شخصا وإصابة 1263 في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع - بوابة الشروق
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مصرع 17 شخصا وإصابة 1263 في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:48 م

لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب 1263 آخرون جراء 1045 حادثا مروريا في الجزائر خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت حصيلة أعلنتها الحماية المدنية الجزائرية أن أكبر حصيلة للضحايا كانت في ولاية تلمسان (شمال غرب) بوفاة 4 أشخاص وإصابة 31 آخرين إثر 31 حادثا مروريا.

وأضافت الحماية المدنية أن عناصرها قامت خلال نفس الفترة بـ222 عملية توعية للمواطنين في كافة الولايات الـ48 تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 323 عملية تعقيم شملت عدة منشآت عامة وخاصة منها المجمعات السكنية والشوارع.

كما نفذت عناصر الحماية المدنية 1424 تدخلا لإخماد 1074 حريقا مختلفا خلال نفس الفترة.

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