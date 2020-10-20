البنك الأهلي يفاضل بين 3 ملاعب لمبارياته في الممتاز

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أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أنه جاري الاختيار بين 3 ملاعب مرشحة لاستضافة مباريات الفريق بعد صعوده للدوري الممتاز.

وقال نصار عبر إذاعة أون سبورت اف ام "نفاضل بين ملاعب بتروسبورت وكلية الشرطة والسكة الحديد.. وسيتم حسم الأمر خلال ساعات بعد التشاور مع محمد يوسف المدير الفني للفريق".

ونفى رئيس نادي البنك الأهلي حصول الفريق على مكافأة مالية من اتحاد الكرة بعد صعوده للدوري الممتاز، خلال الفترة الماضية.

وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا :"لن نكون ضيوف شرف أو نصعد لنبقى، بل نعمل وفقا لأسلوب علمي لتحقيق نتائج تليق باسم هذه المؤسسة العريقة".