رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: نسبة استماع الشباب لنا لا بأس بها

استنكر الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، التهكم على بعض علماء إذاعة القرآن الكريم وخاصة الذين رحلوا عن عالمنا، مشيرًا إلى أن الشاب محمد أشرف الذي انتقد الإذاعة ما كان يجب أن يذكر العلماء بسوء أو يتهكم عليهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن الشاب لا يعلم اللغة الإعلامية التي تندرج تحتها هذه البرامج، قائلًا إن الأداءات التي تهكم عليها الشاب من الأداءات الناجحة.

ولفت إلى أن الشاب لا يعلم تاريخ هؤلاء المذيعين وما قدموه لتاريخ الدعوة، موضحًا أن الهجوم على الشاب وقارًا واحترامًا للإذاعة وأعلامها الذين رحلوا عنها.

وأوضح أن الإذاعة تعتبر عدة مؤسسات مجتمعة كالأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والمؤسسات التعليمية والتربوية، مؤكدًا أنها تعطي رسالة دعوية للدين الوسطي في كل الأعمار.

وأشار إلى أن نسبة استماع الشباب للإذاعة لا بأس بها، فضلًا عن أنه كان يتلقى رسائل من أولياء الأمور للتساؤل عن سبب الوصول إلى الشباب، متابعًا أن الإذاعة أدت رسالتها الدعوية على أكمل وجه.

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشئون القانونية بالهيئة؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن الوطنية للإعلام ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.