 الإمارات وأستراليا تستعرضان جهود مكافحة كورونا وتعزيز العلاقات المشتركة - بوابة الشروق
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الإمارات وأستراليا تستعرضان جهود مكافحة كورونا وتعزيز العلاقات المشتركة

أبوظبي - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 2:46 م

استعرضت لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، تجربة البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد وجهود الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة.

وأكدت اللجنة -خلال أعمال دورتها الثانية التي عقدت عن بعد وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة الفيروس، كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها.

وترأس الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس الجانب الأسترالي توني شيهان نائب وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي والشؤون الإنسانية والقنصلية في وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية.


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