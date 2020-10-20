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قطر تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 5:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 5:42 م

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129 ألفًا و944 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 224.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 216 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 126 ألفًا و866.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 40 مليون إصابة.

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