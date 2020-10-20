مدعية الجنائية الدولية: لمست رغبة واستعداد المسئولين السودانيين للتعاون مع المحكمة

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم، استعداد ورغبة المسئولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية، وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة فاتو بنسودا.

وأوضحت بنسودا - في تصريحات صحفية - أن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، مبرزة أنها حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور.

وأشارت إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد، مضيفة أن "هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٥٠٩٣".

ونوهت بنسودا بأن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور.