نائب رئيس البرلمان الألماني تطالب بتعزيز مشاركة البوندستاج في قرارات احتواء كورونا

طالبت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، بتعزيز مشاركة البرلمان (بوندستاج) في القرارات المتعلقة بتدابير احتواء جائحة كورونا.

وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الثلاثاء، إنه يتعين أن يكون هناك جدال حول الحلول في وقت يتعين فيه الموازنة بين حماية الصحة وحماية الحرية والحقوق المدنية، وأضافت: "هذه مهمة البرلمان، يمكننا أن نفعل ذلك، ويتعين أن نستعيد ذلك".

وترى روت أن مبدأ الفصل بين السلطات -أي الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية- يعاني من اختلال حاليا، وقالت: "هذا تطور خاطئ على نحو خطير للغاية، وإنه ينأى عن السلطة التشريعية نحو فعاليات سرية للسلطة التنفيذية، والتي تضم رؤساء ولايات في معارك انتخابية ووزراء نهمين".

وعلى مدار أيام، كانت هناك انتقادات متزايدة من البرلمان بأن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تتخطى البرلمانات الاتحادية والإقليمية. واندلع الانتقاد للتأثير الطفيف للبرلمانات على القرارات المتعلقة بتدابير احتواء فيروس كورونا، من بين أمور أخرى، من حقيقة أن وزير الصحة الألماني ينس شبان يسعى إلى تمديد الحقوق الخاصة التي منحها له البوندستاج في مارس الماضي، والتي تمتد إلى نفس الشهر العام المقبل.

ودافع شبان عن تمديد الحقوق الخاصة، وقال في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف): "ليس تعسفا أو صدفة أن هناك إمكانيات تتوفر للحكومة الاتحادية أو الوزير الاتحادي أو الولايات، بل إن هذه قواعد قانونية، قواعد قررها البوندستاج".

وتقدم الوزير بمشروع قانون ينص على ضرورة توحيد اللوائح الحالية - "بشرط أن يكون ذلك ضروريا لحماية السكان من مخاطر الأمراض المعدية الخطيرة".

ومن بين الأمور التي يسعى شبان إلى توحيدها تنظيم مسألة السفر، على أن تضع قواعدها الحكومة الاتحادية وليس كل ولاية من الولايات.