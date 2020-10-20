قال اللواء أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بإعادة تأهيل وتسكين أهالي المنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة؛ نتيجة سيول وأمطار شهر مارس الماضي.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أنه تم تسكين أكثر من 20 منزلًا للقرى المتضررة من سيول شهر مارس، لافتًا إلى افتتاح مركز مكافحة علاج الإدمان بكلية الطب جامعة الفيوم، بحضور وزيرة التضامن.

وأشار إلى أن المركز يضم أكثر من 22 سريرًا لإقامة المرضى من التعافي، و10 سرائر لعملية إزاحة السموم ما قبل التعافي، مؤكدًا أن المركز مؤهل بشكل جيد ومفروش على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن المركز يضم أطباء وأخصائيين من جامعة الفيوم، متابعًا: «ظاهرة الإدمان موجودة في العالم كله ولا تختص بمصر فقط، والأمر يتطلب توفير مكان للعلاج والتأهيل والمساعدة في إعادة الاندماج في المجتمع».

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الاثنين، مركز علاج الإدمان بكلية الطب جامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظ الفيوم.