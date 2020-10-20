الأرصاد: الأمطار لن تكون مماثلة لشهري أكتوبر ومارس الماضيين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الأمطار لن تكون مماثلة لشهر مارس أو شهر أكتوبر الماضيين، مشيرًا إلى عدم التنبؤ بنشاط رياح قوي.

وعن عدم هطول أمطار اليوم، أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية اليوم، لافتًا إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على القاهرة الكبرى؛ اعتبارًا من مساء الجمعة.

وأكد أن حالة عدم استقرار الطقس طبيعية خلال فصل الخريف، قائلًا إن فرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية والوجه البحري سيصحبها انخفاضًا في درجات الحرارة، بدءًا من الخميس.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدنى، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة.

وكلف مدبولي، الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشدداً على استمرار تشغيل كافة غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.