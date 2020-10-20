رئيس وزراء السودان يؤكد متانة العلاقات مع إريتريا

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، متانة العلاقات الثنائية مع إريتريا، وحرص السودان على تعزيز العلاقات معها.

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، والمستشار السياسي للرئيس الإريتري عثمان يماني قبراب، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف عبد الله.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أهمية التشاور المستمر لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.