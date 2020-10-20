 تقارير: القبض على مصمم الغواصة الدنماركية المدان بقتل صحفية بعد هروبه - بوابة الشروق
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تقارير: القبض على مصمم الغواصة الدنماركية المدان بقتل صحفية بعد هروبه

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 3:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 3:40 م

قالت الشرطة الدنماركية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجل، هرب من سجن في غرب كوبنهاجن، وقالت وسائل الاعلام الدنماركية إن الرجل هو الدنماركي بيتر مادسن، مصمم الغواصة "يو.سي.3 ناوتيلوس" الذي أدين بقتل صحفية.

 

ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، ولكن عدة وسائل إعلام دنماركية قالت إنه مادسن، الذي يقضى عقوبة السجن مدى الحياة بعدما أدين بقتل الصحيفة السويدية كيم وول على متن غواصته في أغسطس 2017.

 

وذكرت شبكتا "دي آر" و"تي في 2"أن أفراد شرطة مسلحين كانوا في موقع القبض على الرجل الهارب، وأيضا خبراء مفرقعات.

 

وكان مادسن نفى أنه قتل وول، ولكنه اعترف بتقطيع أوصالها وإلقائها في البحر في أغسطس 2017. 

 

وقال مادسن إن وول توفيت جراء إصابتها بالاختناق على متن الغواصة.

 


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