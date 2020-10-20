متحدث الحكومة: موجة الطقس السيئ أقل حدة مما شهدته البلاد شهر مارس الماضي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذروة الطقس السيئ تختلف من محافظة لأخرى، مشيرًا إلى أن اجتماع الوزراء اليوم هدفه رصد التنبؤات الخاصة بالأرصاد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن موجة الطقس السيئ التي ستشهدها البلاد أقل حدة من مثيلتها شهر أكتوبر الماضي على التجمع الخامس، وموجة الطقس السيئ في شهر مارس الماضي.

وأوضح أن رئاسة الوزراء أعلمت المحافظات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجة، قائلًا إن الدولة لا تستطيع التحديد على وجه الدقة كيفية تطور الأمور إلا قبل 24 ساعة من الموجة فعليًا.

وذكر متحدث الحكومة، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنح يوم الخميس إجازة شهر مارس الماضي للمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة، مكن الأجهزة التنفيذية من التعامل مع الموجة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدنى، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة.

وكلف مدبولي، الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشدداً على استمرار تشغيل كافة غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.