ضبط 10 محلات مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

تمكنت مديرية التموين بأجا التابع لمحافظة الدقهلية، تحت إشراف محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش بمتابعة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا من ضبط 10 محلات مخالفة.

وتشكلت حملة تموينية، وذلك للمرور على المحلات العامة، وتفقد الحالة التموينية بدائرة الإدارة، وأسفر المرور عن تحرير محضر رقم 5199 لسنة 2020 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "محمد.ا.ال" تاجر تمويني بقرية كفرالمندرة، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار ومحضر رقم 5200 ضد "شاهر.أ.ع" صاحب محل بيع منظفات بقرية نوسا الغيط، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر رقم 5202 ضد "علي.ال.م"، صاحب محل بيع أعلاف بقرية البساتين لعدم الترخيص، ومحضر رقم 5203 ضد "امجد.س.ح" صاحب محل بيع أعلاف بقرية ميت أبوالحارث لعدم الترخيص، ومحضر رقم 5251 ضد فضيلة.ال، صاحبة كشك بقالة بناحية أجا، وذلك لعدم وجود شهادة صحية ومحضر رقم 5252 ضد "وائل.م" صاحب محل بقالة بناحية أجا، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر رقم 5253 ضدعمرو .ع صاحب محل بقالة بناحية أجا، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 5254 ضد "زهيرة.م" صاحبه محل بيع دواجن بناحية اجا وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.