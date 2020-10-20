 الصحة العالمية: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا خلال أسبوع - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا خلال أسبوع

منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:21 م
أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس أسبوعي، وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي أصدرته اليوم الثلاثاء: «يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا».

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 أكتوبر، حسب التقارير المتوفرة، 40118333 حالة، بينها 1114749 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد 2443594 إصابة جديدة بالمرض و36547 وفاة.

والارتفاع الأكبر تم تسجيله من 12 إلى 18 أكتوبر في أوروبا حيث أكدت المنظمة رصد 927433 إصابة جديدة في زيادة بنسبة 25% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، وبلغ العدد العام للحالات هناك 8027954.

بينما تعتبر الأمريكتان الشمالية والجنوبية المنطقة الأولى من حيث العدد العام للإصابات بـ18800094، إلا أن الزيادة الأسبوعية هناك انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، حيث بلغت 798794 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك