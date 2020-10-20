ابنة صائب عريقات: حالة والدي مستقرة

أكدت الدكتورة سلام عريقات كريمة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الثلاثاء، أن وضعه الصحي مستقر، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء.

وقالت الدكتورة عريقات، في حديث لتلفزيون فلسطين: «لا يزال والدي يرقد في العناية المكثفة في وحدة كورونا بالمستشفى، وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي ووضعه مستقر، وتم اليوم وصله بجهاز الايكمو (جهاز رئة خارجي) للحفاظ على الرئة وحمايتها من التلف بسبب فيروس كورونا».

وأوضحت أنه تم التشاور مع الأطباء في الولايات المتحدة الذين كانوا يتابعون حالته منذ زراعة الرئة، مؤكدة أن «عريقات» حتى الآن متجاوب مع جهاز الايكمو.

وكانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أعلنت في 8 أكتوبر الجاري عن إصابة عريقات بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء جميع مواعيده إلى حين الشفاء التام.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت، يوم الأحد، عن نقل أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، الدكتور صائب عريقات، إلى المستشفى بسبب وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.