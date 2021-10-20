الفاو: بنوك التنمية العامة جزء من الحل للقضاء على الجوع

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور شو دونيو، إن بنوك التنمية العامة تشكّل جزءًا من الحلّ للقضاء على الجوع وإحداث تحوّل في النظم الغذائية والزراعية، حيث تتمتع بما يلزم من قوة ونطاق لتضييق فجوات التمويل ومدّ الجسور بين مختلف أصحاب المصلحة.

وأوضح أنه يمكن لهذه البنوك، بفضل المزيج الفريد من التكليف في مجال التنمية والنظرة بعيدة المدى والقدرة على تمويل القطاعين الخاص والعام على السواء، ليس ضخ المزيد من التمويل في القطاعات الغذائية والزراعية فحسب، وإنما أيضًا توفير تمويل أفضل موجه نحو النهوض بزراعة أكثر استدامة في مختلف أرجاء العالم.

جاء ذلك في قمة "التمويل المشترك" الثانية التي عقدت في روما واستضافتها مؤسسة "Cassa Depositi e Prestiti" (CDP) الإيطالية التي تعود ملكيتها للدولة. ويشارك ممثلون عن أكثر من 500 من بنوك التنمية العامة إلى جانب أصحاب مصلحة رئيسيين آخرين في هذا الحدث الذي بدأ أمس ويستمر حتى اليوم الأربعاء، والذي ينظم بهدف تعزيز التنسيق والتماسك بين هذه المؤسسات في إطار تغيير نماذجها وأنشطتها الاستثمارية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن المناخ.

وتعتبر عملية إحداث تحوّل في النظم الغذائية والزراعية عاملًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة أزمة المناخ على السواء، وقد أشار السيد شو إلى أنها تتيح أيضًا فرصًا مهمة للغاية لتحسين سبل كسب العيش لأشد الناس فقرًا وأكثرهم ضعفًا، ولخلق فرص العمل، وتعزيز تمكين المرأة، وصون التنوع البيولوجي. كما أضاف أنها تلعب دوراً حاسماً في جمع الاحتياجات الخمسة لأنظمة الأغذية الزراعية: الغذاء والأعلاف والألياف والوقود والبيئة الصديقة.

وفي الوقت ذاته، إنَّ الاحتياجات المالية الأساسية للكثير من الجهات الفاعلة في مجالي الأغذية الزراعية تظل أبعد ما تكون قد لبيت.