احتجاج لمحاربين قدامى في جواتيمالا يتحول إلى أعمال عنف

قام عدد من قدامى المحاربين الغاضبين في جواتيمالا، الذين يطالبون بمستحقات مالية، بأعمال شغب في مظاهرة خارج الكونجرس في جواتيمالا سيتي أمس الثلاثاء، وألقوا الحجارة وألحقوا أضرارا بأبواب مبنى البرلمان في البلاد وأضرموا النار في عدد من السيارات.

وذكرت صحيفة برينسا ليبر أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.

وقالت وزارة الداخلية على تويتر إنه تم اعتقال العديد من المهاجمين.

ويطالب الجنود السابقون بـ 120 ألف كتزال (حوالي 15 ألفا و200 دولار أمريكي) مقابل خدمتهم في الحرب الأهلية فى البلاد كما وعد الرئيس أليخاندرو جياماتي خلال حملته الانتخابية.

واندلعت الحرب الأهلية في جواتيمالا من عام 1960 إلى عام 1996. وقتل أكثر من 200 ألف شخص في اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات حرب العصابات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية.