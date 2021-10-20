قطع للطرقات في لبنان احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات

أقدم مواطنون لبنانيون، اليوم الأربعاء، على قطع الطرقات في عدد من المناطق، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ليصل سعر صفيحة البنزين إلى 312 ألف و700 ليرة لبنانية.



وبحسب غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي والمخصصة لرصد حركة الطرق، فقد تم قطع السير على أوتوستراد ​المدينة الرياضية​ باتجاه الكولا في بيروت، وقطع السير في منطقة الصيفي وعند ساحة الشهداء، كما قطع السير على أوتوستراد الملولة - التبانة في ​طرابلس​، وأوتوستراد البالما، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.



وفي السياق نفسه، قطع سائقو السيارات العمومية الطريق عند ساحة النجمة في صيدا (جنوب لبنان)، احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات والاوضاع المعيشية، وسط تهديد بالتصعيد، فيما اقفلت ​القوى الأمنية​ شارع رياض الصلح الرئيسي من ساحة الشهداء الى ​ساحة النجمة​، منعا للإزدحام، وحولت السير الى الطريق البحري.



فيما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، ​بشارة الأسمر​، أن "سعر صفيحة البنزين سيلامس حدود الـ400 ألف ليرة لبنانية في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار و​رفع الدعم​ الكلي عن المحروقات".