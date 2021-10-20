السعودية تقدم دعما بمليون دولار لخطة عمل مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عن تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب تحالف الحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام في ظل ما نشهده من تصاعد وتيرة العنف.

جاء ذلك خلال لقاء "المعلمي" اليوم الثلاثاء، بالممثل السامي لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس، الذي أعلن خلاله دعم المملكة العربية السعودية بمبلغ مليون دولار أمريكي لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه، أثنى الممثل السامي لتحالف الحضارات، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لإرساء السلام وقيم العيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتحولات اجتماعية وثقافية كبيرة ودورها المركزي في تعزيز قيم السلام والتسامح واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة لتحالف الحضارات، جزءا من ثلاثة ملايين دولار تعهدت المملكة بتقديمها دعما لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى الآن 2 مليون دولار لدعم جهود المكتب.