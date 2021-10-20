حملات لضبط السائقين المخالفين وتعديلات مرورية لتحقيق السيولة بالدقهلية

شنت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع إدارة مرور الدقهلية، حملات للتأكد من التزام سائقين السرفيس بخطوط السير و عدم التلاعب فى الأجرة المقرر للركوب لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين، جاء ذلك تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، والعميد هشام دياب مدير مرور الدقهلية، والعقيد إسلام رمزي وكيل مرور الدقهلية، والعقيد دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور، والمقدم محمود اللوزى رئيس مباحث المرور.

وكثفت إدارة مرور الدقهلية من تواجدها بالمواقف وعلى الطرق السريعه بنطاق المحافظة؛ لضبط المخالفين وتيسير حركة المرور أمام السيارات.

كما نفذت إدارة المرور تعديلات مرورية بإلغاء إشارة مرور الحماية المدنية بشارع جيهان بمدينة المنصورة ما يحقق سيولة مرورية.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة؛ لمنع استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وناشد المحافظ، المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حال حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.