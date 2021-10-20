أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن الثورة السودانية وضعت أهدافا توافق عليها السودانيون، وهم الأحرص على المضي بها إلى نهاياتها.

والتقى حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، مع بايتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي في إطار الزيارة التي يقوم بها للسودان.

وجدد حمدوك الشكر لنائب المبعوث الأمريكي للدعم المتواصل الذي توفره الولايات المتحدة، حكومة وشعبا، لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي حرص الولايات المتحدة على دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، كما ثمن جهود رئيس الوزراء للوصول لحلول للقضايا والتحديات المحلية والإقليمية بوصفه رئيس لوزراء السودان ورئيس لمنظمة "الإيجاد".

من جهة أخرى، التقى حمدوك مع السفيرة الفرنسية الجديدة لدى السودان رجاء ربيع، وأعرب عن شكره لفرنسا، حكومة وشعبا، على الدعم الذي ظلت تقدمه للسودان من أجل التحول المدني الديمقراطي وإنجاز أهداف الثورة.

بدورها، أكدت السفيرة الفرنسية استمرار التعاون بين البلدين وصولا لتدشين نادي الأعمال السوداني الفرنسي، ووعدت السفيرة باستمرار دعم فرنسا للسودان.

وتسلّم حمدوك، خلال اللقاء، دعوة من الحكومة الفرنسية للمشاركة ومخاطبة الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام، والذي يعقد في شهر نوفمبر القادم بفرنسا، على مستوى رؤساء الدول وبمشاركة دولية واسعة.