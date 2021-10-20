أمين عام حلف الناتو ينتقد رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، عن أسفه لقرار روسيا بتعليق عمل مكتب الحلف في موسكو في رد فعل على سحب اعتماد الدبلوماسيين الروس من مقر الناتو.



وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الأربعاء إن خطوة موسكو لا تخدم تعزيز الحوار أو التفاهم المتبادل.



وذكر ستولتنبرج رغم ذلك أن الناتو سيظل منفتحا على الحوار، بشكل مباشر أو من خلال مجلس روسيا- الناتو.



وجاءت تصريحاته بعد أن علقت موسكو أعمال تمثيلها الدائم لدى حلف الناتو في بروكسل اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل. وعلاوة على ذلك، لن يتم السماح لبعثة الناتو العسكرية في موسكو بمواصلة عملها.



وجاء رد فعل موسكو بعد أن أعلن الناتو سحب اعتماد ثمانية دبلوماسيين روس في بروكسل بدعوى أنهم "ضباط مخابرات غير معلنين".



كما قال الناتو آنذاك إن الحد الأقصى لعدد الموظفين لوفد موسكو إلى الحلف سينخفض ​​إلى النصف مستقبلا من 20 إلى 10 أفراد.



وشدد ستولتنبرج اليوم على أن قرار الناتو بسحب الاعتماد استند إلى نتائج استخباراتية، مضيفا أن الموظفين المعنيين كانوا من عملاء المخابرات الروسية.



وأوضح ستولتنبرج: "أعرب الحلفاء عن قلقهم البالغ بشأن هذا النوع من الأنشطة الخبيثة التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية".



وذكر ستولتنبرج على سبيل المثال، محاولة الانقلاب الفاشلة في مونتينجرو (الجبل الأسود) عام 2016، والهجوم بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية في عام 2018، ومحاولة القرصنة الإلكترونية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام نفسه.