فصل طالب ثانوي 15 يوما في العريش

أعلنت مدرسة عماد الدين أيوب الثانوية بنين بإدارة العريش التعليمية، أن لجنة الحماية بالمدرسة قررت فصل طالب لتعديه على معلم.

وأضافت المدرسة، فى بيان اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم إصدار القرار برئاسة مدير إدارة المدرسة، وتطبيقا ووفقا للوائح والقوانين وتطبيقا للائحة الانضباط الدراسي، حتى يتم ردع أي طالب يخرج عن النظام والضوابط المنظمة للعملية التعليمية، واعتبارًا أن كرامة المعلم هي الأساس وأن المعلم له كيانه واحترامه، حيث قررت لجنة الحماية فصل الطالب "م. ض" بالصف الأول الثانوي لمدة خمسة عشر يومًا، وتحويل مذكرة للإدارة التعليمية.

وأوضحت المدرسة، أنه تطبيقا للوائح والنظم الخاصة بلائحة النظام المدرسي تم فصل الطالب ليكون ردعًا لأي طالب يخرج على القانون، حيث تجاوز لائحة الانضباط والسلوك المدرسي، ولن يتم عودته للمدرسة مرة أخرى.