وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة يزور مصر الأسبوع المقبل

يبدأ وفد رفيع المستوى يضم أعضاءً من المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدداً من كبار موظفي الصندوق، زيارة عمل لمصر تستغرق خمسة أيام عمل خلال الفترة ما بين 23 إلى 28 أكتوبر الحالي.

وذلك بهدف الاجتماع مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع وتفقد أثر المشاريع المدعومة من الصندوق في مختلف أنحاء البلاد، والاجتماع مع أفراد من المجتمع المحلي، والمزارعين الريفيين.

ويقوم أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بزيارة ميدانية للمشاريع التي يدعمها الصندوق في النوبارية، وكفر الشيخ، والعمارية، لاستعراض أثر المشاريع وتبادل الأفكار مع أفراد المجتمع المحلي والمزارعين الأسريين.

وسيقوم الوفد أيضاً بالاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيري الزراعة السيد القصير، والتعاون الدولي رانيا المشاط، ومشاركة انطباعاتهم عن الزيارة.