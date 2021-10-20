أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الخارجية العراقية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-، أن "السفير عبد الكريم طعمة كعب، رئيس دائرة أوروبا إلى جانبه رئيس بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي السفير صادق الركابي ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض فاضل الرحيم، ترأس اجتماعا فنيا عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بين الفريق العراقي المعني برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفريق الأوروبي المعني بهذا الملف في المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي".

وقدم الفريق الفني -وفقا للبيان- "استعراضا بمنجزات منظومة العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنواع الجهات الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية، وأهم إنجازات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدة (2017-2020)".

وجرى بعد ذلك "مناقشة ملاحظات واستفسارات الجانب الأوروبي بشأن المعلومات التي قدمها الجانب العراقي بشأن قوانين التجريم وعدد الإدانات ونوع العقوبات لمرتكبي جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات البنوك الخاصة بالعناية الواجبة للعملاء والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وفي ختام الاجتماع، أكد السفير عبد الكريم طعمة كعب، تطلع العراق إلى رفع اسمه من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما أن العراق استوفى جميع معايير (FATF) وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها والتي تثبت استيفائه لجميع المعايير الأوروبية".