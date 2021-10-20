نائب رئيس جامعة الإسكندرية: تلقي لقاح كورونا في موعد أقصاه ١٤ نوفمبر المقبل

وجه الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات، اليوم الأربعاء، بضرورة حث الطلاب على سرعة تلقي اللقاح في موعد أقصاه ٢٠٢١/١١/١٤؛لتجنب حظر الدخول لمباني الجامعة وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر الدخول للمنشأت الحكومية لغير متلقى اللقاح، فى موعد أقصاه ٢٠٢١/١١/١٥.

وأكد على ضرورة التوعية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

كما أشاد نبيل، بالإجراءات التي أتخذتها جامعة الإسكندرية، في التسهيل على الطلاب فى دفع المصروفات، من خلال الدفع عن طريق أي مكان ومن أي كارت، مقدما الشكر للكليات التي نظمت حفلات التخرج بهذا الشكل الحضاري الذي يليق بجامعة الإسكندرية، واعادت لنا الروح بعد غياب استمر لمدة عامين.

كما وجه بضرورة التوسع في الأنشطة الطلابية بين كليات الجامعة؛ لبث الروح المشاركة بين طلاب جامعة الإسكندرية.

كما هنأ نائب رئيس الجامعة، كلية الطب بصدور القرار الوزاري الخاص بإنشاء الدرجة المشتركة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية الطب جامعة مانشيستر