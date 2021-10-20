منظمة العفو الدولية تطالب ملك إسواتيني «بوقف قمع المعارضة»

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دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني الإفريقية إلى "الكف عن قمع المعارضة"، وذلك في ظل الاحتجاجات التي هزت المملكة.

وتحدثت المجموعة الحقوقية قبل يوم من محاكمة نائبين بالبرلمان، مدودوزي باسيدي مابوزا ومثانديني دوبي، اللذين تم اعتقالها خلال احتجاجات في تموز/ يوليو. وتم اتهامهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومخالفة لوائح كوفيد- 19.

وقال ديبروز موتشينا، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرقي وجنوبي إفريقيا، إنه يتعين على السلطات إسقاط "التهم الملفقة" لأن الثنائي كانا "يمارسان حريتهما في التعبير والتجمع".

كما انتقد الحكومة بسبب قمعها الوحشي للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك مظاهرات التلاميذ والمناهضة لإغلاق المدارس وحجب الإنترنت، قائلا إن هذا "انتهاك واضح لحقوق الإنسان".

وأضاف موتشينا: "يجب على السلطات أن تفتح حوارا بصورة عاجلة مع المحتجين وأن تكف عن قمع المعارضة".