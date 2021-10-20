رئيس الوزراء الإيطالي يرفض نهج بريطانيا في التعامل مع كورونا

رفض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي نهج المملكة المتحدة في التعامل مع وباء كوفيد -19الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق إن النهج البريطاني ، الذي تضمن رفعا مفاجئا للقيود في "يوم الحرية" في 19 يوليو، يُظهر حاجة الدول إلى إعادة فتح أبوابها ببطء.

وأضاف دراجي، مخاطبا مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان "المملكة المتحدة ، إحدى الدول التي أجرت حملتها الخاصة بالتطعيم بسرعة كبيرة ، بعد التخلي عن كل الحذر ، تشهد اليوم حوالي 50 ألف حالة إصابة جديدة يوميا و 200 حالة وفاة".

وتابع دراجي، الذي يقود بلاده خلال عملية إعادة فتح البلاد على مراحل، "يجب أن يكون الخروج تدريجيا"،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

واستمرت حالات كوفيد -19 اليومية الجديدة في المملكة المتحدة فوق 30 ألف حالة منذ أوائل سبتمبر الماضي، وسجلت اليوم الأربعاء 179 حالة وفاة في غضون 28 يوما من اختبار إيجابي.

وفي المقابل، أعلنت إيطاليا عن 33 حالة وفاة و 3702 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

ويبلغ عدد سكان إيطاليا حوالي 60 مليون مقارنة بحوالي 67 مليون في المملكة المتحدة.