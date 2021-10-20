حزب الله يدين استهداف حافلة تابعة للجيش السوري بعبوتين ناسفتين في دمشق

أدان "حزب الله" في بيان اليوم الأربعاء عملية استهداف حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة السورية دمشق بعبوتين ناسفتين، مؤكداً أن كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري.



وقال الحزب في بيانه "امتدت يد الإرهاب الغادرة مرة جديدة لتستهدف أمن العاصمة السورية واستقرارها موقعة عشرات الشهداء والجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين بحافلة تقل عسكريين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق".



وأضاف " أن حزب الله إذ يدين هذا التفجير الآثم الذي تقف وراءه الجماعات الإرهابية و مشغليها الدوليين والإقليميين، ويؤكد أن كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري، وإنما ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب العربي السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الإرهابيين وتطهير البلاد منهم".



وكان تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف في وقت سابق اليوم حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة السورية دمشق وتسبب بمقتل 14 شخصاً وجرح آخرين.